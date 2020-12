Covid-19: campanha de vacinação começará no mesmo dia nos 27 países da União Europeia

Ursula von der Leyen anunciou em Bruxelas perante o Parlamento Europeu a 16 de dezembro 2020, que os 27 países da União Europeia vão começar a campanha de vacinação contra a Covid-19 "no mesmo dia, por altura do Natal".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta quarta-feira, 16 de dezembro, que a 21 de dezembro, será anunciado o dia em que os 27 países da União Europeia vão inciar "juntos e unidos" a campanha de vacinação contra a Covid-19.

Os 27 países da União Europeia poderão começar "no mesmo dia" as campanhas de vacinação anti-Covid-19, logo que haja luz verde da agência de rgulação europeia à vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech afirmou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

"Daqui a uma semana a primeira vacina será autorizada, logo as vacinas poderão começar imediatamente...o trabalho é imenso" afirmou a dirigente alemã perante o Parlame nto Europeu.

"começemos o mais cedo possível a vacinação, juntos, nós os 27 [países] começaremos no mesmo dia, já queatravessamos juntos esta pandemia, começemos a erradicação deste horrível vírus juntos e unidos".

O objectivo é cobrir 70% da população europeia.

União Europeia: início campanha de vacinação contra Covid-19 no mesmo dia

Sob pressão da Alemanha, a Agência Europeia dos Medicamentos, anunciou esta terça-feira, 15 de dezembro que no dia 21 de dezembro - uma semana antes da data prevista - se pronunciaria sobre a vacina elaborada pelo gigante norte-americano Pfizer e o laboratório alemão BioNTech, já aprovada a aplicada em vários países ocidentais como o Reino Unido, os Estados Unidos, mas também no México e na Arábia Saudita, entre outros.

Assim, depois de ter apreciado a opinião do regulador europeu e consultados os 27 Estados membros da União Europeia (o que poderá durar vários dias) a Comissão Europeia poderia autorizar a comercialização da vacina ainda antes do Natal.

"Compramos mais doses [de vacinas] do que o necessário para todos na Europa", estabelecemos contratos com diferentes laboratórios para constituir um "portfólio diversificado" de vacinas em desenvolvimento, afirmou ainda Ursula von der Leyen.

O Presidente francês Emmanuel Macron tinha já afirmado nesta terça-feira, 15 de dezembro, que a campanha de vacinação contra a Covid-19 seria lançada no mesmo dia em todos os países europeus e o porta-voz do governo Gabriel Attal confirmou hoje que "a campanha de vacinação em França poderia começar antes do final de 2020.

