Governo da RCA denuncia um golpe de Estado em preparação pelo antigo presidente François Bozizé MARCO LONGARI / AFP

As autoridades da República centro-africana denunciaram uma tentativa de golpe de estado preparada pelo ex-Presidente François Bozizé. O porta-voz do governo, declarou que o antigo chefe de Estado estaria à frente de uma ofensiva de grupos armados que querem assaltar a capital, Bangui. Ontem a ONU declarou que havia uma degradação no país e instalou capacetes azuis para impedir o avanço desses gurpos armados que actuam no norte e no noroeste do país.