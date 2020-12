Angola

Médicos marcham em Luanda em solidariedade com seu presidente alvo de processo disciplinar

Marcha convocada pelo Sindicato Nacional dos Médicos de Angola. Médicos angolanos e outros profissionais, desfilaram em Luanda em memória de Sílvio Dala, pediatra de 35 anos, que morreu na sequência de uma intervenção policial. © Francisco Paulo

Texto por: Avelino Miguel 3 min

Em Angola, o Sindicato Nacional dos Médicos de Angola agendou para hoje uma marcha em solidariedade com o presidente do órgão, alvo de um processo disciplinar. Os médicos que apresentaram um manifesto das suas reivindicações ao executivo do Presidente João Lourenço,consideram o processo disciplinar contra o líder do sindicato da classe,uma clara violação da lei sindical angolana.