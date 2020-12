São Tomé e Príncipe

Cooperação positiva no domínio da defesa entre São Tomé Príncipe e Portugal

Barco português fiscaliza zona económica exclusiva de S. Tomé e Príncipe © Intercato

Texto por: RFI 3 min

João Gomes Cravinho, ministro da defesa nacional de Portugal terminou este domingo a sua visita de 24 horas à São Tomé. Ele avalia positivamente a cooperação no domínio da defesa entre o seu país e São Tomé e Príncipe. O titular da defesa de Portugal destacou a missão do navio da marinha portuguesa em São Tomé, porque tem um papel dissuasor no combate à pirataria do golfo da Guiné.