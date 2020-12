Mundo

Explosão de carro armadilhado fez 15 mortos e vários feridos em Cabul, capital do Afeganistão

Explosão de carro armadilhado fez 8 mortos e mais de 15 feridos em Cabul, capital do Afeganistão AP - Rahmat Gul

Texto por: RFI 4 min

Na capital afegã, Cabul, a explosão com carro armadilhado provocou este domingo 15 mortos e vários feridos, anunciaram as autoridades afegãs. Este novo ataque contra Cabul, ocorre numa altura em que há conversações entre o governo afegão e o grupo talibã, mas também, depois de uma série de ataques dos jiadistas do estado islâmico.