Campanha de vacinação anti-Covid começa domingo em França e na União europeia

As autoridades francesas congratulam-se com a chegada no domingo da vacina contra o novo coronavírus ao país e aos demais membros da União Europeia. A "vacinação começará nos 27 países da União europeia nos dias 27, 28 e 29 de dezembro," tuítou, o primeiro ministro francês, Jean Castex.

As primeiras vacinas contra a Covid-19 serão aplicadas no domingo 27 de dezembro em França, primeiro dia do lançamento na União europeia desta campanha de vacinação duma grande dimensão.

"Começo da campanha de vacinação francesa e europeia no domingo", foi assim que Gabriel Attal, porta-voz do governo e Olivier Véran, ministro da Saúde, anunciaram ontem esta campanha.

Por seu lado, o primeiro ministro francês, Jean Castex, tuítou na sua conta Twitter que a "vacinação começará nos 27 países da União europeia nos dias 27, 28 e 29 de dezembro."

"A todos os cépticos, a todos aqueles que duvidaram a Eruopa mostrou que é bem maior que um grande mercado, é uma comunidade de destino", sublinhou o primeiro ministro francês.

Do seu lado, a Comissão europeia disse que trabalha com os "estados membros e a empresa Bio-NTec numa estratégia de entrega das primeiras doses da vacina a 26 de dezembro.

As entregas continuarão nos dias seguintes e durante os próximos meses para se atingir 200 milhões de doses até setembro de 2021.

Enfim, o surgimento de uma nova variante do coronavírus no Reino Unido semeou pânico no mundo, com dezenas de capitais a anular voos aéreos com aquele país que se encontra isolado.

