Guiné Bissau

Líder da juventude do PAIGC pede demissão do PGR da Guiné Bissau

Suleimane Cassamá, porta-voz de grupo de advogados de Domingos Simões Pereira. © rfi/Mussá Baldé

Texto por: Mussá Baldé 4 min

Continua a troca de mimos entre o PAIGC e o Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, tudo por causa do líder do partido do PAIGC, Domingos Simões Pereira. O Procurador Fernando Gomes emitiu um mandado de captura internacional contra Domingos Simões Pereira. Os advogados de Simões Pereira dizem que não existe nenhum crime contra o político.