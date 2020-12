Pandemia do coronavírus rapta até a Missa do Galo do Papa Francisco

A tradicional Missa do Galo esta noite, tanto na Basílica de São Pedro de Roma, presidida pelo Papa, como a da Igreja da Natividade de Belém, na Palestina, obedecem este ano a um novo figurino, ditado pela pandemia de Covid-19.

Confinamento estrito obriga na Itália, a que o Papa Francisco, não apresente da varanda da Basílica de S. Pedro em Roma a sua tradicional benção "urbi et orbi" de Natal e a missa da meia noite é antecipada para as 19h30.

Pandemia obriga, não haverá pois missa do Galo em público, mas apenas uma missa de Nat al entre os membros do clérigo difundida na rádio e televisão para o mundo inteiro.

Mas o Sumo Pontífice católico, anunciou que conta visitar logo que possível o Líbano. Numa carta endereçada aos libaneses por ocasião do Natal, o Papa Francisco afirma:

"Caros filhos e filhas do Líbano, a minha dor é grande vendo o sofrimento e a angústia sufocando o espírito de iniciativa e o dinamismo do país dos cedros".

Natal com pessosas confinadas no mundo inteiro

Mas nestes tempos de Covid, também em Belém, cidade do Natal por excelência, lá onde nasceu Jesus Cristo, há 2 000 anos, segundo a tradição cristã, as celebrações far-se-ão sem peregrinos, sem turistas, sem actos oficiais. A missa da meia noite será à porta fechada e transmitida ao mundo por Internet.

Mas, globalmente, é assim um pouco por todo o mundo. Um Natal festejado com as pessoas confinadas às suas casas devido à pandemia do coronavírus que continua a circular ameaçando vidas depois de ter matado mais de 1,7 milhões de pessoas no mundo.

