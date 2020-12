Cristiano Ronaldo sagrado melhor futebolista do século no Dubai

O português Cristiano Ronaldo sagrou-se melhor futebolista do século neste domingo no Dubai. O craque madeirense da Juventus obteve esta distinção na cerimónia dos Globe Soccer Awards. Outro luso a ser distinguido foi Jorge Mendes, eleito melhor treinador de acordo com um fórum da Associação de Empresários de Jogadores de Futebol (EFAA) e da Associação de Clubes Europeus.

Tratava-se da 12a edição destes troféus. A gala teve lugar no Dubai, Emirados Árabes Unidos, no edifício Burj Khalifa.

CR7 levou a melhor perante o argentino Lionel Messi, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho ou o egípico Mohamed Salah.

O português descreveu "uma grande realização”. “Isto dá-me motivação para continuar com a minha vida, o meu futebol. É muito bom fazer parte deste evento, estar com estes enormes jogadores. Estar nomeado já era uma grande honra para mim”, concluiu o nativo do Funchal.

O Real Madrid foi distinguido com o prémio de Clube do século e o também espanhol Pep Guardiola obteve o título de melhor treinador, destronando, nomeadamente, o português José Mourinho.

No que diz respeito ao ano que agora termina o polaco Robert Lewandowski voltou a ser recompensado como sendo o melhor do ano, após ter recebedio da parte da FIFA, a federação internacional da modalidade, idêntica consagração nos prémios "The Best".

