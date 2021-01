Mohammed Bazoum e Mahamane Ousmane, na segunda volta das presidenciais de 20 de fevereiro no Níger

Mohammed Bazoum e Mahamane Ousmane são os dois classificados para a segunda volta das eleições presidenciais do dia 20 de fevereiro. Mohammed Bazoum, candidato do partido no poder, obteve mais de 39% na primeira volta das presidenciais de domingo, enquanto, Mahamane Ousmane, conseguiu 16,6% dos sufrágios, num escrutínio presidencial que contava com cerca de 30 candidatos.

Publicidade Continuar a ler

O candidato do partido no poder, PNDS, Mohammed Bazoum, obteve mais de 39 % dos sufrágios na primeira volta das eleições presidenciais, enquanto ficou em segundo lugar, Mahamane Ousmane, candidato do RDR-Tchanji, com 16,99 %. E em terceiro lugar, Seini Oumarou, que foi Alto representante do presidente cessante, Mahamadou Issoufou.

Participavam nestas presidenciais cerca de 30 candidatos que na sua esmagadora maioria conseguiram menos de 5% dos votos.

Assim, a segunda volta das presidenciais será entre Mohammed Bazoum e Mahamane Ousmane, anunciada para 20 de fevereiro.

Registou-se uma taxa de participação de 69%, segundo anunciou a Comissão eleitoral nacional independente, sublinhando que esses resultados foram enviados ao Tribunal constitucional para a decisão final.

Segunda volta das presidenciais no dia 20 de fevereiro

Mohammed Bazoum, 60 anos, era o braço direito do presidente cessante Mahamadou Issoufou, um dos fundadores do partido no poder, PNDS e antigo ministro dos Negócios estrangeiros e do Interior do Níger.

Por seu lado, Mahamane Ousmane, é antigo Presidente eleito em 1993 e derrubado por um golpe de Estado, 1996 e antigo candidato presidencial em 2016.

De notar, que no passado domingo, houve também as legislativas, tendo os nigerinos eleitos 166 deputados da Assembleia nacional.

O Partido no poder, PNDS, ganhou elegendo 80 deputados, seguido do Moden Fa Lumana Africa, com 19 assentos. O MNSD e o MPR Jamhuriya, obtiveram 13 lugares cada.

Enfim, os 5 deputados representando a diáspora no foram eleitos no quadro deste escrutínio. Segundo a Comissão eleitoral serão eleitos no quadro de legislativas parciais a ser organizadas proximamente no Níger.

Mohammed Bazoum e Mahamane Ousmane, na segunda volta das presidenciais de 20 de fevereiro no Níger

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro