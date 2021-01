Teerão quer aumentar o tecto de produção de urânio enriquecido até 20 por cento

Irão, Teerão, informou à Agência internacional de energia atómica que quer produzir urânio enriquecido a uma taxa de 20%, o que vai para além do estipulado pelo acordo de Viena de 2015, soube-se ontem junto desse organismo da ONU, na capital austríaca.

"O Irão informou a sua intenção de enriquecer o urânio até um tecto de 20% numa central nuclear subterrânea de Fordow, para respeitar uma lei recentemente adoptada pelo Parlamento iraniano", indicou um porta-voz da Agência internacional de energia atómica.

A carta datada de 31 de dezembro não precisou quando é que essa actividade de enriquecimento seria implementada.

O embaixador russo junto da Agência, Mikhaïl Oulianov, tinha antes dado a informação na sua conta Twitter, referindo-se a um relatório do director geral Rafael Grossi entregue ao conselho de governadores do organismo da ONU.

"É mais uma pressão suplementar", comentou um diplomata em Viena sob anonimato, quando se sabe que o Irão respeita cada vez menos os seus compromissos.

Os países signatários do acordo nuclear à espera da chegada de Biden à Casa Branca

Os países signatários do acordo nuclear com o Irão, a China, França, Alemanha, Rússia e o Reino Unido, têm estado à espera que o democrata americano, Joe Biden, assuma as funções na Casa Branca, para abordarem a questão.

Joe Biden, disse durante a campanha eleitoral das presidenciais americanas que se fosse eleito salvaria o acordo nulcear assinado com Teerão, e do qual se retirou em 2018, Donald Trump, que impos sanções económicas ao Irão.

De notar, que segundo o acordo de Viena, Teerão só podia enriquecer o urânio até 3,67% e nunca ultrapassou o tecto de 4,5%, e respeitava as inspecções estritas da Agência internacional de energia atómica.

