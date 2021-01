França

Ataques terroristas no Cabo Delgado em Moçambique obrigam a Total retirar funcionários AP - Michel Euler

Texto por: RFI 4 min

A Total está a retirar os seus funcionários do acampamento do projecto de gás natural liquefeito em Afungi, em Cabo Delgado, em Moçambique. Em causa estão os ataques terroristas registados nos últimos dias, próximo da aldeia do reassentamento, a cinco quilómetros da área da concessão.