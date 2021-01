Dois novos soldados franceses, mortos ontem na região de Ménaka no nordeste do Mali

Dois novos soldados franceses foram ontem mortos no Mali na região de Ménaka no leste, uma mulher, de 33 anos, Yvonne Huynh e um rapaz, Loïc Risser, de 24 anos. Os dois militares franceses morreram nas mesmas circunstâncias dos 3 soldados franceses mortos na segunda-feira nesse país africano do Sahel.

A força anti-jiadista francesa, Barkane foi de novo mortalmente ferida, com a morte de dois soldados franceses, na região de Ménaka no nordeste do Mali, após a morte de 3 militares franceses na segunda-feira no mesmo país africano do Sahel.

Yvonne Huynh, de 33 anos é a primeira mulher do exército francês morta no Sahel desde a intervenção Serval em 2013. O segundo soldado morto, Loïc Risser, tinha 24 anos e um terceiro ficou ferido.

O presidente, Emmanuel Macron, reagiu demonstrando "uma grande tristeza" quando soube da morte dos 2 militares franceses, anunciou um comunicado da presidência francesa.

50 soldados franceses mortos no Sahel desde 2013

Eleva-se assim para 50, o número de soldados franceses mortos no Sahel desde 2013 nas operações anti-jiadistas Serval e Barkane, precisou o estado maior dos exércitos.

Os dois soldados sucumbiram aos ferimentos na explosão de um engenho artesanal, nas mesmas circunstâncias que os três militares franceses mortos na segunda-feira.

De notar que o grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos, afiliado a Al Qaeda, reivindicou o ataque de segunda-feira na plataforma digital de propaganda, Al-Zallaqa.

Paralelamente, na fronteira com o Mali, numerosas pessoas eram também assassinadas no oeste do Níger, na região de Tillabéri.

Assaltantes mataram vários civis na região do Níger, que com o Mali e o Burkina são flagelados por ataques jiadistas.

