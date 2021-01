Terceiro confinamento em Inglaterra para conter nova variante da Covid

Inglaterra e Escócia começaram hoje confinamentos rigorosos para tentar evitar que os hospitais fiquem saturados com doentes da nova estirpe do coronavírus, altamente infecciosa.

Os britânicos foram ordenados a ficarem em casa pela terceira vez pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que pediu para juntarem esforços no combate a esta nova vaga da pandemia.

“É evidente que precisamos fazer mais, juntos, para manter esta nova variante sob controlo enquanto avançamos com as vacinas. Em Inglaterra, devemos, portanto, entrar num confinamento nacional que seja robusto o suficiente para conter esta variante”, disse.

As escolas deviam ter voltado esta semana das férias do natal, mas as aulas vão continuar à distância.

Boris Johnson tentou ser positivo.

Se o Reino Unido vacinar 13 milhões de pessoas dos grupos prioritários até meados de fevereiro, algumas das restrições poderão ser levantadas.

Mas também foi realista: este plano depende de o vírus não complicar novamente, de o plano de vacinação correr sem sobressaltos, de o número de mortes diário baixar e de as pessoas respeitarem as regras.

De Londres, o nosso correspondente, Bruno Manteigas.

Correspondência de Londres, 5/1/2021

