EUA: Biden congratula-se com ausência de Trump na tomada de posse

Joe Biden mostrou-se satisfeito com a decisão de Donald Trump de não comparecer na cerimónia de tomada de posse, prevista para o dia 20 de Janeiro.

“É uma boa decisão”, afirmou o presidente eleito. O democrata acrescentou que o vice-Presidente, Mike Pence, será “bem-vindo”. Por outro lado, a poucos dias do fim do mandato de Trump, Biden deixou à responsabilidade do Congresso a abertura ou não de um processo de destituição contra o Presidente cessante.

“Desde há mais de um ano que digo que ele [Donald Trump] não é competente para assumir a presidência. Não é competente. É um dos presidentes mais incompetentes da história dos Estados Unidos da América. A questão não é se eu penso que ele [Donald Trump] já deveria ter deixado as suas funções. A questão prende-se com o que se vai passar nos dias que faltam até ao fim do mandato?

Penso que 81 milhões de americanos disseram que está na hora que ele [Donald Trump] parta. O meio mais eficaz para isso é esperar a tomada de posse do dia 20. O que acontece antes e depois é uma decisão que depende do Congresso. Pela minha parte, o que espero é que ele [Donald Trump] saia das funções.

Disseram-me que ele [Donald Trump] não tinha intenção de comparecer à cerimónia de tomada de posse. É uma das raras coisas em que estamos de acordo. É uma boa coisa que ele não venha”.

Na quinta-feira, o Congresso ratificou a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de Novembro, na última etapa antes de tomar posse a 20 de Janeiro.

