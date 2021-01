Papa Francisco, apela as pessoas a vacinar contra a Covid-19

O Sumo Pontífice católico, Papa Francisco, manifestou numa entrevista difundida ontem à noite numa televisão italiana a necessidade de ser vacinado contra a Covid, considerando não compreender aqueles que estão contra a vacinação.

O Papa Francisco, de 84 anos, abordou ontem à noite numa entrevista a uma televisão italiana, entre várias questões, a Covid e a vacinação, confirmando que será vacinado tanto mais que é uma pessoa de risco.

"Creio que, de um ponto de vista ético, toda a gente deveria ser vacinada. Não é apenas uma opção, é uma opção ética. Porque estamos a lidar com a nossa saúde, com a nossa vida, mas também a vida dos outros", sublinhou, o Sumo Pontífice católico.

O Papa Francisco, disse ainda estar confiante na comunidade médica face a numerosas dúvidas levantadas por certas pessoas em relação à vacina contra a Covid. "

Papa não compreende opositores à vacinação anti-Covid

"Não sei porque é que certas pessoas dizem que a vacina é perigosa. Se os médicos apresentam-na como algo que pode correr bem e que não acarreta perigos particulares, porque não tomá-la?

"Sobre esta questão há um negacionismo suicida que não consigo explicar", afirmou o Papa da Igreja católica.

Estas considerações do Papa Francisco poderão provocar polémica no seio dos cépticos e anti-vacinas, no mundo católico, para começar.

Enquanto isto, a vacinação anti-Covid-19, começará nos próximos dias no Vaticano, numa base voluntária com a vacina da Pfizer/BioNtech, assim como na Itália.

O Vaticano investiu num congelador gigantesco para conservar as doses da vacina.

