Aumentam casos positivos da Covid-19, internamentos e óbitos em Moçambique

Moçambique está a registar o aumento de casos positivos da covid-19, óbitos e internamentos. As autoridades de saúde receiam que o país possa já estar a enfrentar a nova variante da covid-19, detectado na África do Sul.

Publicidade Continuar a ler

A Taxa de positividade da covid-19 aumentou significativamente em quase todas as províncias moçambicanas e segundo o director nacional de inquérito e monitoria de saúde nas últimas semanas a média subiu de 7 para 8 porcento daí o receio que a nova variante da pandemia detectada na vizinha África do sul esteja entre os moçambicanos

"Portanto, não está confirmado que esteja em circulação mas nós assumimos a possibilidade."

Mesmo com as suas limitações garante Sérgio Chicumbe que Moçambique esta a reforçar a vigilância e a monitorar as mutações do vírus.

"A vigilância gnómica ou seja das mutações é complexa, a tecnologia não está totalmente estabelecida no nosso país e vamos trabalhar com centros colaborativos."

Enquanto isso as autoridades de saúde em Moçambique consideram que o elevado número de casos de mortes, internamentos e casos positivos resultam da inobservância das medidas de prevenção contra a covid-19.

De Maputo, o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

Correspondência de Moçambique sobre a Covid-19, 12/1/2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro