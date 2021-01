África

Desaparecimento de jovem estudante senegalesa em França preocupa Paris e Dacar

Desaparecimento de jovem estudante senegalesa em França preocupa Paris e Dacar AFP PHOTO LOIC VENANCE

Texto por: RFI

O desaparecimento da jovem estudante senegalesa em França há mais de cinco dias cria emoção e preocupação no Senegal. Considerada melhor aluna do Senegal já era conhecida por ter escrito o seu primeiro romance. Agora com o seu desaparecimento é o país inteiro que fala da jovem prodígio.