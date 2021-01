3 candidatos para substituir Angela Merkel na presidência da CDU

Três candidatos na corrida para substituir a chanceler alemã, Angela Merkel, na presidência da CDU: Armin Laschet , o moderado, Friedrich Merz, o liberal e Norbert Röttgen, o "outsider" especialista de política estrangeira.

Publicidade Continuar a ler

São três os candidatos para substituir a chanceler alemã, Angela Merkel, na presidência da CDU: Armin Laschet , o moderado, Friedrich Merz, o liberal e Norbert Röttgen, o "outsider".

O vencedor sairá amanhã da video-conferência dos delegados da CDU, organizada para o efeito, e isto, quando estão previstas eleições legislativas para 26 de setembro.

Após 4 mandatos no poder, Angela Merkel, continua a ser plebiscitada pelos alemães e a CDU é favorita nas eleições legislativas.

Mas, Merkel, deixou claro que não está interessada num quinto mandato e para liderar a CDU, não faltam candidatos.

3 candidatos para substituir a chanceler alemã Angela Merkel

Armin Laschet, antigo jornalista, terá 60 anos a 18 de fevereiro, é visto como um continuador da política de Merkel. Conservador moderado é um fiel da chanceler com quem tem boas relações.

Laschet, dirige desde 2017 a região mais populosa de Aqlemanha, Renânia do Norte Vestefália.

Vem a seguir, Friedrich Merz, um liberal de 65 anos, antigo presidente do grupo CDU-CSU no Parlamento, popular no seio do partido, foi sempre um crítico de Angela Merkel.

Aliás, perdeu para a delfim de Merkel, Annegret Karrenbauer, para a liderança da CDU em fins de 2018, presidência, que ela acabou por abandonar, razão pela qual estamos a ter uma nova conferência.

Enfim, Norbert Röttgen, um especialista de política estrangeira de 55 anos é bem visto nas sondagens, como Merz, serão os delegados à conferência virtual de amanhã que terão a última palavra na escolha do próximo Presidente da CDU.

Logo, depois, poderão surgir mais candidatos para o cargo de chanceler de Angela Merkel que pode ser em março!

Peça de João Matos

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro