Africa

Yoweri Museveni, foi reeleito presidente do Uganda, que dirige há 35 anos

Texto por: RFI 2 min

Sem grandes surpresas, Yoweri Museveni, foi reeleito presidente do Uganda, para um sexto mandato à frente dos destinos do país. Museveni, que modificou duas vezes a Constituição, quer ficar eternamente no poder, onde já está há 35 anos.