Portugueses fazem filas para votar antecipadamente nas presidenciais

Presidenciais Tenda de informações junto da Reitoria da Universidade de Lisboa © Luís Guita

Texto por: Luís Guita 4 min

Ainda a campanha está a decorrer para as eleições presidenciais em Portugal do dia 24 do corrente, mas, hoje, mais de 246 mil portugueses, votaram, antecipadamente, por causa da pandemia da Covid-19. Em Lisboa, por exemplo, havia grandes filas de eleitores ao longo dos passeios e relvados da Alameda.