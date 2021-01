Ministro dos Negócios estrangeiros do Zimbabué morreu de Covid-19

O ministro dos Negócios estrangeiros do Zimbabué, Sibusiso Moyo, conhecido por ter anunciado o golpe de Estado militar contra Robert Mugabé, morreu de Covid, anunciou ontem o governo.

Sibusiso Moyo, é o terceiro ministro a morrer de Covid no Zimbabué, que sofreu uma nova vaga mais dura do coronavírus que já matou 52 pessoas enquanto os hospitais estão superlotados e a economia de rastos.

Sibusiso Moyo, o "general querido" como era conhecido, morreu no hospital de Harare ontem de manhã, com a idade de 61 anos, precisou o porta-voz do governo.

Na noite de 14 para 15 de novembro de 2017, o exército colocou blindados em lugares estratégicos da capital e desalojou o antigo presidente da sua propriedade, "Tecto azul", e colocado com a família em residência vigiada.

Sibusiso Moyo, visto como o rosto desse golpe

De manhã cedo, Sibusiso Moyo, porta-voz do estado maior do exército, foi à televisão nacional declarar que não se tratava de nenhum golpe de Estado e que Mugabe e esposa estavam sãos e salvos.

Ele precisou que se tratava de uma operação contra criminosos do círculo próximo do Presidente Mugabe, na verdade, partidários da primeira dama, Grace Mugabe, que devia suceder o marido doente.

A partir desse dia, Sibusiso Moyo, passou a ser visto como o rosto desse golpe, tendo prometido que logo que a missão fosse cumprida que tudo regressaria à normalidade.

Aliás, ele foi logo nomeado em fins de novembro de 2017, ministro dos Negócios estrangeiros e do comércio internacional, pelo então novo Presidente, Emmerson Mnangagwa.

