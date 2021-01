Portugal/Presidenciais

Presidenciais portuguesas: Afluência às urnas superior a 2011

Eleições presidenciais em Portugal. LUSA - JOSÉ SENA GOULÃO

Texto por: Lígia ANJOS 2 min

Mais de 10,8 milhões de eleitores são chamados a escolher o novo Presidente da República, que vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, entre sete candidatos às eleições deste domingo. As urnas abriram às 8:00 locais. Na altura como a RFI observou formaram-se as primeiras filas de eleitores, que cumpriam com disciplina o distanciamento social e o uso de máscara.