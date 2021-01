Presidenciais portuguesas: Sondagens dão vitória a Marcelo Rebelo de Sousa

As projecções das televisões dão vitória a Marcelo Rebelo de Sousa, à primeira volta.

De acordo com a projecção da Universidade Católica para a RTP, o presidente cessante vence as presidenciais com 57% a 62% dos votos.

Em segundo lugar surge a candidata Ana Gomes, com 13% a 16%, seguida de André Ventura, com 9% a 12%.

Marisa Matias aparece em quarto lugar, com um intervalo de votação que se situa entre os 3,5% e os 5,5%, os mesmos valores que são atribuídos a João Ferreira. Tiago Mayan Gonçalves, com 3% a 5% e Vitorino Silva, com 2% a 4%.

A projecção do ISCTE para a SIC aponta igualmente para a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, que consegue 55,5% a 60,5% dos votos.

Ana Gomes figura em segundo lugar, com 13,1% a 17,1% da votação, seguida por André Ventura, com 10,1% a 14,1%.

João Ferreira surge em quarto lugar, com 3,3% e os 6,3%, seguem-se Marisa Matias, com 2,4% a 5,4%, Tiago Mayan Gonçalves, com 2,3% a 5,3% e Vitorino Silva, com 1,3% a 3,3%.

A sondagem da Pitagórica para a TVI vai no mesmo sentido, dá a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa, reeleito à primeira volta com 56,4% a 60,4% da votação.

Ana Gomes consegue o segundo lugar, com 12,2% a 16,2% dos votos, à frente de André Ventura, que arrecada 9,9% a 13,9% da votação. Tiago Mayan Gonçalves surge em quarto lugar, com 2,3% a 6,3%, à frente de Marisa Matias, com 2,2% a 6,2% dos votos. Seguem-se João Ferreira com 2,1% a 6,1% e Vitorino Silva com 0,9% a 4,9%.

