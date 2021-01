Londres recusa estatuto diplomático de Estado à União europeia

REUTERS/Henry Nicholls TPX IMAGES OF THE DAY

Desde a sua saída da União europeia e o fim do período de transição a 31 de dezembro, o Reino Unido deixou de fazer parte da família comunitária. Assim a União europeia transformou a sua representação em Londres numa delegação e enviou um embaixador. Só que Londres não lhe quer reconhecer o seu estatuto diplomático.

Publicidade Continuar a ler

Londres só quer atribuir ao embaixador da União europeia o estatuto de protecção que dá a organizações internacionais desiludindo Bruxelas.

Os 27 ministros europeus da União europeia, não esperaram muito tempo, desde a saída do Reino Unido do espaço europeu comunitário para terem de analisar um conflito com Londres.

Para Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, a recusa britânica de conceder à delegação da União europeia o mesmo estatuto que uma embaixada é um sinal de deselegância que não augura nada de bom no futuro.

União europeia é organização internacional e não Estado

"Não estamos a pedir nada de novo, não pedimos um tratamento de favor", afirmou. "Temos 143 delegações no mundo e sem excepção todas têm um estatuto equivalente àquele que é dado a missões diplomáticas de Estado, segundo a Convenção de Viena, sublinhou, Josep Borell.

Os europeus acusam os britânicos de serem mesquinhos, mas o certo é que as negociações estão paralisadas e o embaixador da União europeia, João Vale de Almeida, destacado para Londres, ainda não pôde apresentar as suas cartas credenciais à Raínha Isabel.

Do seu lado, o Reino Unido, anunciou na quinta-feira, a nomeação de Lindsay Croisdale-Appleby, como representante junto da União europeia.

Desavenças entre Londres e Bruxelas

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro