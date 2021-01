Economia francesa teve recessão histórica em 2020 mas o país resistiu bem

A economia francesa teve uma recessão histórica em 2020, por causa da epidemia da Covid-19 e a paralisação de numerosas actividades económicas durante o ano. Mas a quebra foi menos forte do que o previsto graças a uma resistência no último trimestre.

O Produto interno bruto, caiu 8,3% em 2020, depois de um crescimento de 1,5% em 2019, segundo uma estimativa do Instituto nacional de estatísticas e estudos económicos, INSEE.

É um pouco melhor que os -9% que anticipavam até agora o Instituto e o Banco de França. E mesmo menos mau que os -11% previstos pelo governo que considerava no entanto a previsão prudente.

"A França conheceu um choque económico sem precedentes mas mostrou também uma grande capacidade de recuperação no fim do ano", reagiu, o ministro da Economia, Bruno Le Maire.

Com efeito, a economia resistiu melhor no segundo confinamento de novembro, com um PIB, a recuar 1,3% no quarto trimestre, quando o consenso entre os economistas se situava mais à volta de menos 4%.

Economia francesa encaixou bem o choque da Covid

"É uma surpresa, quando tivemos no último trimestre, seis semanas de confinamento e três semanas de recolher obrigatório", disse o economista, Selin Ozyurt.

Por seu lado, o ministro das Contas Públicas, Olivier Dussopt, saudou na sua conta Twitter, a "eficácia das ajudas aplicadas", pelo governo.

Apesar de tudo, a França, foi atingida por uma recessão nunca vista desde a Segunda guerra mundial, mesmo se o país, não é excepção, depois que a epidemia do coronavírus atingiu as economias desenvolvidas.

O consumo do agregado familiar sofreu uma baixa de 7,1%, a produção baixou 8,6%, o investimento teve uma quebra de 9,8%, enquanto as trocas comerciais foram perturbadas por uma baixa de 16,7% nas exportações e 11,6%, nas importações.

Números que escondem que a crise foi sentida diferentemente nos sectores da actividade económica.

Certos ramos da indústria e da construção civil, tiveram um comportamento mais ou menos positivo durante o primeiro confinamento.

