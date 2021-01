França

França encerra fronteiras com países que não pertencem à União europeia devido à Covid

O Primeiro ministro francês, Jean Castex, anunciou ontem à noite que a França vai encerrar a partir deste domingo as suas fronteiras com os países que não pertencem à União europeia, salvo em casos excepcionais, a fim de tentar estancar a propagação da pandemia do coronavírus no país.