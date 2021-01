Presidente Macron apela Reino Unido pós-Brexit a clarificar a sua relação com a União europeia

Numa entrevista a correspondentes da imprensa estrangeira em Paris, o presidente, Emmanuel Macron, apelou o Reino Unido pós-Brexit a precisar a sua relação com a União europeia. Macron, disse ainda desejar uma "ambição comum e um destino comum" entre a Europa e o Reino Unido.

"Que política o Reino Unido tem vontade de escolher? O Reino Unido não pode ser, o melhor aliado dos Estados Unidos e da União europeia e a nova Singapura, logo tem de escolher um modelo", considerou o Presidente Macron num encontro com a imprensa estrangeira em Paris.

Sobre a futura política do Reino Unido, o presidente francês, disse que se Londres, decidir ter uma política totalmente transatlântica, haverá momentos de clarificação muito fortes porque estará a divergir, logo os acessos aos mercados serão diferentes.

Perguntado se o Reino Unido quererá tornar-se numa Singapura da Europa, o Presidente Macron, declarou não saber, pois não é ele que dirige esse país.

Reino Unido e a Europa têm um destino comum

Mas, que deseja que as relações sejam pacíficas, construtivas, pois, acredita haver um destino comum, que os nossos intelectuais estão ligados e que pensamos juntos o mundo, com as nossas diferenças, que os nossos investigadores estão também ligados e que as nossas indústrias trabalham em comum".

Emmanuel Macron, disse ainda à imprensa estrangeira em França, que deseja uma "ambição comum, reencontrar o sal de um destino comum", esperando que Boris Boris Johnson e aqueles que o acompanham, "estarão nessa via, pois acredita profundamente que o povo britânico está nesse caminho".

