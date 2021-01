França

Cacofonia em Berlim sobre a produção e distribuição da vacina anti-Covid

Cacofonia em Berlim sobre a produção e distribuição da vacina anti-Covid AP - Sean Gallup

Texto por: RFI 4 min

Na Alemanha como noutros países europeus a campanha da vacinação anti-Covid não avança tão depressa como seria o desejo das autoridades. Faltam doses da vacina e os fabricantes são criticados por não respeitarem as promessas de entrega. Berlim ameaça com acções junto da justiça, enquanto, está marcada uma conferência virtual na segunda-feira entre a chanceler Angela Merkel e as partes.