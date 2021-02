Começaram a ser julgados hoje em Lisboa, os 3 inspectores acusados na morte do ucraniano, Ihor Homenyuk

Inspector do SEF, Bruno Sousa, à saída do julgamento em Lisboa a 2 de Fevereiro de 2021 onde é arguido com outros dois inspectores do SEF, Serviço de estrangeiros e fronteiras, no caso da morte violenta de um cidadão ucraniano no Aeroporto em Março de 2020.

Começaram a ser julgados hoje no Campus de Justiça em Lisboa, os três inspectores suspeitos de estarem envolvidos na morte do ucraniano, Ihor Homenyuk, em março de 2020. O ucraniano foi violentamente agredido e morto no dia 12 de Março de 2020 no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa.

Segundo o jornal português, Público, os três inspectores do Serviço de estrangeiros e fronteiras, em Portugal, começaram hoje a ser julgados no Tribunal criminal de Lisboa, acusados do homicídio de Ihor Homenyuk no dia 12 de Março de 2020 no centro do aeroporto.

Luís Silva que foi o primeiro a falar no Tribunal disse que trabalha na segunda linha do aeroporto onde foi chamado pelo inspector chefe para assistir um indivíduo que estava a ter um “comportamento auto-destrutivo”.

Chegado ao Centro de Instalação Temporária foi alertado pelos seguranças que estava lá um cidadão violento que tinha tentado fugir durante a noite. Um segurança alegou que ele tinha atirado um sofá e que gostava de morder”, conta, Luís Silva ao Tribunal, segundo, o jornal Público.

“Quando abrimos a porta, Ihor Homenyuk estava deitado no chão, com fita-cola nos pés e nos braços e mãos presas atrás das costas. Estava deitado no chão e a tentar rebentar a fita contra a parede — uma fita castanha com que se prende os caixotes — que estava esticada em fio.”

Questionado pelo presidente do colectivo de juízes, Rui Coelho, o arguido disse que não tinha tido contacto com Ihor Homenyuk antes disso.

Defesa critica ministério público, comentadores e imprensa

Recorde-se que, segundo a investigação, à hora em que os arguidos contactaram com Ihor Homenyuk, pelas 8h15, ele já tinha tomado um calmante. Nas suas intervenções os advogados dos três arguidos criticaram a investigação do Ministério Público (MP) e acusaram comentadores e os media de terem feito um julgamento na praça pública.

O MP acusa os três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de homicídio qualificado de Ihor Homenyuk nas instalações do aeroporto de Lisboa. Luís Silva, 44 anos, Bruno Sousa, 42, e Duarte Laja, 48 anos, estão em prisão domiciliária desde 30 de Março.

O advogado Ricardo Sá Fernandes, que defende Bruno Sousa, disse que os inspectores tornaram-se “os bodes expiatórios”, sem direito a “presunção de inocência”.

Ricardo Sá Fernandes, advogado do arguido Bruno Sousa, registo da agência Lusa

Também Maria Manuel Candal, que defende Luís Silva, criticou o facto de ninguém ter dado o “benefício da dúvida”.

Ihor Homenyuk, 40 anos, natural da Ucrânia, foi violentamente agredido e morto no dia 12 de Março de 2020 no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa.

Para José Gaspar Schawlbach, advogado da família de Ihor Homeniuk, "começou o julgamento agora é aguardar pelos desenvolvimentos."

José Gaspar Schawlbach, advogado da família de Ihor Homeniuk, registo da agência Lusa

Julgamento de 3 agentes do Serviço de estrangeiros e fronteiras em Portugal

Nove meses depois, o centro foi alvo de “mudanças profundas” e ainda segundo o jornal Público, a direcção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras demitiu-se.

