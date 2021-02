Navalny: Borrell chega esta noite a Moscovo

Joseph Borrell desloca-se esta quinta-feira a Moscovo para “passar uma clara mensagem” sobre direitos humanos. Uma viagem de dois dias do chefe da diplomacia da União Europeia com o argumento de possíveis novas sanções contra personalidades ou empresas russas na bagagem. Borrell pretende encontrar-se com Alexei Navalny.

Josep Borrell deve chegar à capital russa esta quinta-feira à noite com os direitos humanos na agenda, depois de as autoridades de Moscovo terem condenado a quase três anos de prisão o opositor Alexei Navalny.

Na sua conta no Twitter, o chefe da diplomacia europeia condenou a sentença de Navalny e apelou à sua “libertação imediata”.

O veredicto do opositor russo foi alvo de discussão entre os representantes dos Estados-membros da União Europeia em Bruxelas, que consideram que, dadas as circunstâncias, esta deslocação de Borrell à Rússia “é ainda mais importante, para fazer passar uma mensagem clara da União Europeia sobre os direitos humanos”, sublinha a AFP, que cita fontes diplomatas.

Na terça-feira, um tribunal russo condenou Alexei Navalny a quase três anos de prisão, por violação da liberdade condicional, por não ter comparecido às autoridades competentes, no ano passado, quando se encontrava a recuperar de envenenamento na Alemanha. Navalny, de 44 anos, foi detido em 17 de Janeiro ao regressar de cinco meses na Alemanha.

As reacções à condenação de Navalny não se fizeram esperar. O Presidente francês Emmanuel Macron qualificou o veredicto de “inaceitável” e apelou à sua “libertação imediata”. No mesmo sentido, as palavras do presidente do Conselho Europeu Charles Michel nas redes sociais: “Não aceitamos a sua condenação. A justiça não deve ser politizada”. Também a presidente da Comissão Europeia Úrsula von der Leyen condenou a sentença: “apelo a Rússia a respeitar os seus compromissos internacionais e a libertar [Alexei Navalny] imediatamente e sem condições”.

Josep Borrell pretende encontrar-se com Alexei Navalny nesta deslocação a Moscovo. O porta-voz da Comissão para a Política Externa, Peter Stano, não avançou mais sobre as negociações em curso, apenas que as equipas estão em contacto: “não posso confirmar nem elaborar em detalhe os nossos contactos com a equipa de Navalny, mas estamos em contacto e queremos assegurar-nos de que será possível organizar um encontro”.

Na segunda-feira, Josep Borrell, questionado sobre os possíveis resultados desta visita, sublinhou que “sem dúvida” não vai conseguir a libertação de Navalny, mas acrescentou que “é nos momentos difíceis que é necessário se comprometer”, palavras de Borrell num debate online organizado pela Fundação Schumann, um centro de reflexão europeu.

