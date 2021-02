Crise sanitária obriga Estado francês a conceder ajudas a trabalhadores precários

Em França, os trabalhadores precários da restauração, de eventos culturais em part time ou candidatos à procura de emprego duramente atingidos pela crise sanitária passarão a ter uma ajuda do Estado a partir desta sexta-feira, 5 de fevereiro.

A ajuda do Estado que poderá chegar até aos 900 euros por mês beneficia os trabalhadores que devido à crise da Covid não puderam trabalhar o suficiente em 2020 para descontarem e preencherem os requisitos ao subsíduo de desemprego.

Assim, a partir de hoje, cerca de 450 000 trabalhadores precários quer em regime de part time quer intermitentes do espectáculo vão ter uma ajuda com a condição de terem trabalhado pelo menos 138 dias em 2019.

Um critério que no entanto excluirá outra parte dos trabalhadores. Por exemplo, Mokhles Ksentini, que trabalha no turismo de negócios, afirma não poder "beneficar da medida porque conta com um pequeno abono de desemprego que só permite que fiquem com a cabeça fora da água."

"O que precisamos de facto é ter uma ajuda a longo termo e para a sobrevivência do posto de trabalho, o nosso sector necessita de incentivos para que possamos exercer como no período antes da crise", afirma Ksentini.

França, país extremamente rico, com estudantes e trabalhadores precários

O que os empregados do turismo e da restauração pedem é que haja de facto um reconhecimento do estatuto de intermitentes de que beneficavam no passado até 2017.

Mas os precários representam um número muito maior, cerca de dois milhões de trabalhadores. Os sindicatos que apelaram ontem à greve denunciam uma precarização que se agravou com a crise sanitária.

Os jovens estudantes particularmente querem beneficar do rendimento mímo. Gabriel, estudante em Paris, afirma, que se fica com a impressão que são completamente esquecidos pelas medidas agora anunciadas.

"É uma situação intolerável, pois, estamos num país extremamente ricos, com meios de alimentar toda a gente e que todos os jovens e trabalhdores possam viver correctamente", sublinhou, Gabriel.

