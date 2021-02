Os peritos da OMS falaram hoje à imprensa na China a propósito da sua investigação sobre as origens da pandemia de Covid-19 que teria surgido em Dezembro de 2019 em Wuhan.

O chefe da missão de peritos da OMS, Organização mundial da Saúde, encarregada de investigar na China as origens da pandemia da Covid-19, declarou hoje que uma transmissão do coronavírus por cadeia frigorífica era uma possibilidade que merece ser mais investigada.

A China, onde as primeiras contaminações foram assinaladas em fins de 2019 em Wuhan avançou esta hipótese de uma chegada do vírus na cidade através de produtos alimentares congelados.

Aliás, Pequim, afirmou várias vezes ter descoberto traços do coronavírus na alimentação importada, o que suscitou cepticismos no ocidente, pois, em regimes comunistas, não há transparência de informação, mas propaganda.

OMS duvida que vírus da Covid tenha origem em Wuhan

Porém, dfurante uma conferência de imprensa em Wuhan, o chefe da missão da OMS, Peter Ben Embarek, especialista de segurança alimentar e de doenças de animais suceptíveis de serem transmitidas ao ser humano, declarou saber que o vírus pode sobreviver em armazenamentos frios, mas não compreender se pode ser transmitido ao ser humano.

Assim, recomenda que seja feita investigação para ver se um animal congelado num mercado em boas condições pode desencadear uma rápida propagação do vírus da Covid-19.

Peter Ben Embarek, afirmou ainda que as investigações feitas para a identificação da origem do coronavírus apontam para um reservatório natural de morcegos pouco prováveis de terem estado em Wuhan.

Enfim, o especialista da OMS, pôs igualmente em dúvida as informações de que o vírus escapou ao controlo do laboratório do Instituto de virologia de Wuhan sublinhando ser extremamente pouco provável pelo que nem necessita de ser verificado.

A ver vamos!

