Mundo

Joe Biden novo Presidente americano quer encerrar prisão de Guantanamo

Texto por: RFI 3 min

O novo Presidente americano, Joe Biden, prometeu durante a sua campanha que desmantelaria a política social e de imigração de Donald Trump e as primeiras medidas começam a ser tomadas. Anunciou já que vai fechar a prisão de alta segurança de Guantanamo e reasbrir as fronteiras da imigração sobretudo com a América central.