Donald Trump ilibado pela segunda vez num processo diante do Senado

O antigo presidente americano, Donald Trump, saiu vitorioso pela segunda vez num processo de destituição intentado pelos democratas perante o Senado americano. Para que fosse condenado, eram exigida uma maioria qualificada de dois terços, mas, apenas 57 em 100 senadores, votaram a sua condenação. Biden reagiu apelando os americanos a protegerem a democracia.

Como já era esperado, porque os democratas não tinham uma maioria qualificada, Donald Trump, foi ilibado pela segunda vez, no segundo processo histórico intentado pelos democratas no Senado americano.

Os democratas processaram o antigo Presidente Trump, por incitação à violência a 6 de janeiro contra os congressistas reunidos no Capitólio, para validar a vitória de Joe Biden nas presidenciais.

Neste julgamento político, os senadores foram uma maioria de 57 em 100 a pronunciar-se por uma condenação de Donald Trump. Mas era exigida uma maioria de dois terços, ou seja 67 senadores, para que o ex- Presidente fosse condenado e sobretudo tornado ineligível.

Efectivamente, o que os democratas têm tentado conseguir é a inelegibilidade de Donald Trump, às próximas eleições presidenciais.

Trump, não reconheceu explicitamente a vitória de Joe Biden, nas últimas eleições, que ele diz lhe ter sido roubado por fraudes.

Trump satisfeito, Biden e Pelosi furiosos

A Justiça americana, os parlamentares, a imprensa e o mundo inteiro, reconheceram a vitória de Joe Biden, nas presidenciais de novembro do ano passado, mas, mesmo assim, Donald Trump, conseguiu entre 70 mil a 75 mil votos e o seu eleitorado quer que ele se recandidate nas próximas eleições presidenciais.

Sobre esta votação no processo, Donald Trump, reagiu, num comunicado, dizendo, que o seu "movimento magnífico, histórico e patriótico, Make America Great Again, Tornar a América de novo grande, só está no começo.

Por sua vez, Joe Biden, reagiu, considerando que Trump, foi ilibado, mas que a acusação não foi substancialmente contestada e pediu aos americanos para defenderem a democracia que continua frágil.

Enfim, a presidente democrata da Câmara dos representantes, a democrata, Nancy Pelosi, uma das principais promotoras desse processo de destituição, reagiu, dizendo que o país vive um dos dias mais sombrios da sua história, acusando os senadores republicanos de serem cobardes, por terem ilibado Donald Trump.

