Em plena pandemia a Catalunha vai hoje a votos. Os movimentos independentistas tentam manter a maioria que têm há quase dez anos na região espanhola.

Luvas, máscaras, viseiras de protecção, distância social e gel desinfectante para as mãos, as assembleias de voto abriram às 9h00 e encerram às 20h00, hora local.

No que foi uma decisão muito controversa, os eleitores portadores do vírus da Covid-19 ou em quarentena têm o direito de votar das 18h00 às 19h00, locais, precisamente antes do fecho das urnas. Uma situação excepcional que obriga os funcionários das mesas de voto a recorrerem a fatos integrais de protecção.

O contexto de forte aumento dos casos de Covid-19 ajudam ao aumento da abstenção, o que torna mais imprevisível o resultado final deste pleito. Os resultados devem ser conhecidos por volta das 23h00.

A meio do dia a participação era de 22,6%, o número mais baixo das últimas décadas e 12 pontos abaixo de 2017.

Os partidos separatistas, no poder, tenta manter a maioria, mas extremamente divididos e com um eleitorado desiludido com a tentativa falhada de independência da região em 2017, facto que leva o candidato socialista a ter esperanças num bom resultado.

