Paris quer adaptação da força Barkane e cooperação com G5 Sahel

Um ano depois da cimeira de Pau, a França está desde ontem e hoje em cimeira na capital chadiana, Ndamena, com os seus parceiros do G5 Sahel. Por razões sanitárias devido à Covid, o Presidente francês, Macron, participar nesta cimeira via video conferência, altura para se fazer o balanço da situação de segurança o Sahel e propor uma evolução da operação militar Barkane.