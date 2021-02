Mundo

Manifestações na capital Tbilissi após prisão do chefe da oposição na Geórgia

Manifestantes em Tbilissi, após demissão do primeiro ministro, Giorgi Gakhari, contra a prisão do chefe do da oposição, Melia AFP - VANO SHLAMOV

Texto por: RFI 3 min

A oposição apelou hoje à manifestação na Geórgia após a prisão do chefe da oposição Nika Melia nas instalações do seu partido, movimento nacional unido. Os aliados americano e britânico mostraram-se chocados com a situação e apelaram à libertação do chefe da oposição de manifestantes.