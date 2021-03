João Lourenço anuncia revisão da Constituição angolana clarificando prerrogativas

O presidente angolano, João Lourenço, usou das suas prerrogativas para anunciar uma revisão da Constituição de 2010. Uma revisão que aponta a clarificação institucional entre o chefe de Estado e o Parlamento, mas também, sobre as autarquias. O Presidente angolano condenou ainda o que chamou acto de revolta em Cafunfo na Lunda norte.

O Presidente da República de Angola anunciou hoje, na abertura da reunião do Conselho de Ministros, a revisão pontual da Constituição de 2010.

Dentre os pontos a serem revistos, João Lourenço apontou a clarificação institucional entre o PR e o Parlamento na fiscalização política, eliminação do gradualismo na institucionalização das autarquias, assim como o direito de voto aos angolanos residentes no exterior.

João Lourenço, presidente de Angola, proposta de revisão constitucional, 2/3/2021

João Lourenço, presidente de Angola em reacção ao Cafunfo, 2/3/2021

O estadista angolano, condenou, também, o acto de rebelião ocorrido no dia 30 de janeiro em Cafunfo, município do Cuango, província da Lunda Norte e pediu a responsabilidade criminal dos agentes policiais envolvidos no incidentes.Registos magnéticos recolhidos pelo nosso correspondente em Luanda Francisco Paulo.