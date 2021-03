Mundo

Juíz do Supremo Tribunal Federal anulou as condenações do ex-presidente brasileiro Lula da Silva AFP/Archivos

Texto por: Pierre Le Duff 3 min

No Brasil um juíz do Supremo Tribunal Federal anulou as condenações do ex-presidente Lula da Silva ligadas à operação Lava Jacto. A decisão não é definitiva mas o antigo presidente recupera os seus direitos políticos e poderia candidatar-se de novo à presidência.