Mais de 150 participantes num forum em Moscovo foram hoje presos pela polícia russa

A polícia russa prendeu hoje em moscovo todos os participantes de um forum onde estavam convidados dezenas de deputados locais e figuras da oposição. Mais de 150 participantes de toda a Rússia deviam participar nessa conferência sobre as futuras eleições regionais e locais por iniciativa do oligarca no exílio, Mikhaïl Khodorkovski, um opositor crítico do Presidente russo, Vladimir Putine. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, apelou Moscovo a pôr fim à "perseguição de vozes independentes na Rússia".

Mais de 150 participantes num forum em Moscovo, foram hoje presos, numa operação inédita da polícia russa, um mês depois da condenação a dois anos anos de prisão de Alexeï Navalny, e após milhares de detenções durante manifestações de apoio, ao principal adversário do Presidente, Vladimir Putin.

Os participantes eram na sua grande maioria deputados locais independentes, reunidos num hotel, de Moscovo, para uma conferência sobre as futuras eleições regionais e locais, por iniciativa de um grupo apoiado pelo oligarca no exílio, Mikhaïl Khodorkovski, um detractor do Presidente russo, Vladimir Putine.

Mas a 40 minutos do arranque do forum que devia durar dois dias, a polícia invadiu o hotel e prendeu os conferencistas. A própria polícia de Moscovo, afirma num comunicado ter levado a cabo a prisão de 200 pessoas.

"Só se via na sala de conferências do hotel, agentes da polícia, que prenderam todos deputados locais que foram levados para o comissariado", escreveu, no seu perfil Facebook, o opositor, Ilia Iachine, ilustrando o seu post com um selfie dele dentro duma camioneta da polícia.

O ex-presidente da câmara municipal de Ekaterinburgo, Ievguéni Roïzman e o opositor, Vladimir Kara-Murza figuravam também entre as pessoas presas, assim, como vários jornalistas que cobriam o evento.

Segundo os vídeos divulgados nas redes sociais, a polícia russa, levou a cabo a operação porque o forum foi organizado por uma organização indesejável, segundo os termos duma lei promulgado em 2015 por Vladimir Putine.

As autoridades policiais, afirmaram ainda que o forum violava as "regras sanitárias e epidemiológicas" em curso durante a Covid-19 e que entre os participantes figuravam membros de organizações de eventos indesejáveis no território russo.

Reagindo a essas prisões, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, apelou na sua conta Twitter ao "fim da perseguição de vozes independentes na Rússia. Essas prisões foram efectuadas por "motivos duvidosos", considerou ainda o secretário de Estado americano.

Também na sua conta Twitter, Mikhaïl Khodorkovski, indignou-se contra essas prisões que considerou "inconstitucionais".

Enfim, a equipa do opositor na prisão, Alexeï Navalny, considerou que as "autoridades têm medo de qualquer concorrência por ocasião das eleições e intimidam os seus opositores.

Recorda-se que estão previstas igualmente eleições legislativas para setembro deste ano na Rússia.

