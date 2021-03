Segunda volta das eleições legislativas na República centro-africana sem entusiasmo

Na República centro-africana, vota-se hoje para a segunda volta das eleições legislativas, mas também para a primeira volta na maioria das assembleias de voto porque menos de 30% dos eleitores votaram em dezembro para as eleições gerais, inclusivé presidenciais, em plena ofensiva dos rebeldes nesse país em guerra civil há 8 anos.

Publicidade Continuar a ler

Os centro-africanos estão de regresso às urnas no quadro da segunda volta das eleições legislativas de 27 de dezembro que foram perturbadas por uma ofensiva de grupos armados ocupando mais de dois terços do território e que tinham jurado impedir a reeleição do presidente, Faustin Archange Touadéra.

Touadéra, foi no entanto reeleito com 53,1% dos votos de menos de 30 por cento dos 1,2 millhões de inscritos, que votaram igualmente na primeira volta das legislativas.

Esta fraca participação nas eleições parece repetir-se hoje, pois, a afluência às urnas tem sido diminuta, o que poderá privilegiar o partido do presidente no poder.

"Estamos a trabalhar para garantir a vitória", declarou o porta-voz do governo, Ange-Maxime Kazagui.

Por seu lado, Abdoul-Aziz Fall, porta-voz dos capacetes azuis da missão da ONU na República Centro-africana, "a situação continua volátil", mas que os grupos rebeldes estão numa dinâmica de recuo.

Nestas legislativas, devem ser eleitos,140 deputados, com o Movimento Corações Unidos, MCU do Presidente, Touadéra, numa lógica de conservar a maioria face a uma oposição dividida.

Mas, para que a nova Assembleia nacional seja legalmente constituída, pelo 71 deputados têm de ser eleitos antes de 2 de maio, segundo o Tribunal constitucional.

Ora bem, apenas 22 deputados foram eleitos na primeira volta, sabendo que só há 49 círculos eleitorais em disputa nesta segunda volta das eleições legislativas.

Nos 69 outros círculos, devido a impedimentos e anulações por irregularidades pelo Tribunal constitucional, está a decorrer este domingo a repetição da primeira volta podendo haver uma segunda volta posteriormente.

Segunda volta das eleições legislativas na República centro-africana sem entusiasmo

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro