França

Uber avança com estatuto dando aos seus motoristas direitos sociais

Uber avança com estatuto dando aos seus motoristas direitos sociais AP - Frank Augstein

Texto por: RFI 5 min

A plataforma digital de reservação de carros da Uber decidiu dar estatuto de trabalhadores assalariados aos seus motoristas no Reino Unido. Com o novo estatuto, os motoristas do gigante americano, Uber, passam a beneficiar de direitos sociais como férias anuais e pensões de reforma.