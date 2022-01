Parlamento Europeu

Roberta Metsola eleita presidente do Parlamento Europeu

Roberta Metsola foi hoje eleita presidente do Parlamento Europeu para a segunda metade da legislatura, até 2024. REUTERS - GONZALO FUENTES

Texto por: RFI 1 min

Roberta Metsola foi hoje eleita presidente do Parlamento Europeu para a segunda metade da legislatura, até 2024. A maltesa do Partido Popular Europeu sucede assim no cargo ao italiano David Sassoli, falecido na semana passada.