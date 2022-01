Blinken pede a Putin para escolher a “via pacífica" na crise ucraniana

Deslocação do secretário de Estado norte-americano à Ucrânia. A dois dias de um encontro diplomático entre Washington e Moscovo, Antony Blinken pediu a Vladimir Putin para escolher a “via pacífica" na crise ucraniana.

Antony Blinken foi hoje recebido pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, uma visita de apoio a Kiev, a dois dias de um encontro diplomático russo-americano.

Nas últimas semanas, a Rússia enviou dezenas de milhares de soldados para a fronteira com a Ucrânia, deixando transparecer a possibilidade de um conflito. Todavia, o Kremlin nega qualquer projecto de ataque e mas relembra que a sua retracção passa por garantias de segurança, em particular no compromisso de não alargar a NATO à Ucrânia.

“Espero sinceramente que possamos continuar na via diplomática e pacífica, mas no final, será uma decisão do presidente [da Rússia] Vladimir Putin”, evidenciou o diplomata americano que lembrou que Moscovo pode “rapidamente” aumentar as suas tropas na zona fronteiriça.

O Presidente ucraniano agradeceu o apoio americano "nestes tempos dificeis”.

Depois de Kiev, o chefe da diplomacia norte-americana segue para Berlim para discussões com a Alemanha, França e Reino Unido. Na sexta-feira, Antony Blinken deve encontrar-se com o seu homólogo russo Serguei Lavrov em Genebra, onde deverá relançar o diálogo.

Todavia, Lavrov insiste que são necessárias respostas “concretas” às exigências russas, nomeadamente sobre o não alargamento da NATO.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov considera o encontro russo-americano de “extrema importância” e sublinhou esperar receber “dentro de uns dias uma resposta escrita” às reivindicações russas.

