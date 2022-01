EUA/Transplante Rins

Cientistas anunciam transplante de rins de porco para corpo humano

Áudio 01:10

Cientistas anunciaram o transplante, com sucesso, de dois rins de porco para o corpo de um humano. © AFP / JEFF MYERS / UAB

Texto por: Cristiana Soares 1 min

Cientistas norte-americanos anunciaram o transplante, com sucesso, de dois rins de porco geneticamente modificados para o corpo de um humano que estava em morte cerebral. O estudo foi publicado ontem no American Journal of Transplantation.