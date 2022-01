Inglaterra: máscaras deixam de ser obrigatórias

Fim da obrigatoriedade de uso de máscara nos espaços públicos e fim do passaporte sanitário.

As máscaras deixam de ser obrigatórias, assim como os certificados de vacinas para acesso a grandes eventos. Também as visitas a lares de idosos voltam a ser facilitadas e o isolamento obrigatório de cinco dias para infectados com covid-19 só estará em vigor até 24 de Março. Data que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson espera mesmo antecipar.

Esta quinta-feira a Inglaterra coloca um término na quase totalidade das restrições em vigor para lutar contra a Covid-19 e o governo espera que a população se habitue a viver com a Covid-19 como o faz com a gripe.

Anúncios de liberdade que surgem no momento certo para o Primeiro-ministro, fragilizado devido ao escândalo das festas em Downing Street desrespeitando as restrições em vigor.

“Numa altura em a Covid se torna endémica, devemos substituir as obrigações legais por conselhos e recomendações", avançou, na semana passada, Boris Johnson.

Todavia, em desacordo com o chefe do Governo está o presidente da Câmara de Londres que anunciou a manutenção da obrigatoriedade da máscara nos transportes públicos da capital.

Até ao momento a pandemia fez mais de 155.000 mortos no Reino Unido.

