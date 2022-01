Sismo de 6,2 perto de Tonga

Um sismo de magnitude 6,2 na escala de Ritcher foi esta quinta-feira registado ao largo das ilhas Tonga. O sismo foi registado a 219 quilómetros a oeste da cidade de Pangai, na ilha de Lifuka.

O anúncio foi feito pelo Instituto de Geológico norte-americano, que localizou o sismo a uma profundidade de 14 quilómetros abaixo do fundo do mar.

De acordo com os dados disponibilizados, o sismo foi registado a 219 quilómetros a oeste da cidade de Pangai, na ilha de Lifuka.

Ate ao momento nao ha registo de danos. O arquipélago de Tonga ficou devastado a meio de Janeiro, depois da violenta erupção do vulcão Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai ter desencadeado um tsunami, com ondas até 15 metros.

As Naçoes Unidas falam em 84 mil pessoas afectadas pela erupção, ou seja 80% da população das ilhas Tonga.

Tonga está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das áreas de maior actividade sísmica do planeta.

