Ucrânia: Putin e Macron acordam a manutenção do diálogo

O Presidente Emmanuel Macron em videoconferência com o homólogo russo Vladimir Putin. AP - Michel Euler

Texto por: Cristiana Soares 1 min

Vladimir Putin considera que o Ocidente não teve em consideração as exigências russas para acalmar a tensão em torno do conflito russo-ucraniano. O presidente da Rússia falou esta manhã com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, a quem apresentou o seu descontentamento. Moscovo vai agora analisar em detalhe as propostas de Washington e da Aliança Atlântica, antes da adopção de novas medidas.