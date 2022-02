Ucrânia: Zelensky pede ajuda para defender país e o espaço aéreo

Ucrânia/Rússia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu, esta quinta-feira, aos líderes mundiais ajuda para defender a Ucrânia e proteger o espaço aéreo dos ataques russos. Zelensky sublinha que Moscovo “desencadeou uma guerra com a Ucrânia e com o mundo democrático”.

As tropas russas lançaram, esta madrugada, um amplo ataque à Ucrânia. Potentes explosões foram ouvidas em Kiev, Kharkiv e Odessa. Os líderes mundiais denunciam o início de uma invasão que pode causar muitas vítimas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alerta que qualquer tentativa de interferência terá “consequências nunca antes vistas”.

"A Rússia realizou ataques contra as nossas infra-estruturas militares e contra os nossos guardas e destacamentos fronteiriços. Explosões foram ouvidas em muitas cidades da Ucrânia. Impomos a lei marcial em todas as regiões do nosso estado. Há um minuto, tive uma conversa telefónica com o presidente Joe Biden. Os Estados Unidos já começaram a preparar o apoio internacional. Precisamos que permaneçam calmos hoje. Se for possível, fiquem em casa", declarou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



A Ucrânia acaba de ser alvo de uma segunda vaga de mísseis, segundo Oleksiy Arestovych, conselheiro presidencial. A primeira vaga, lançada esta madrugada, afectou os centros de comando militar e vários edifícios em diferentes cidades.

Pelo menos 40 soldados e uma dezena de civis foram mortos esta quinta-feira, nas primeiras horas da invasão russa da Ucrânia.

“Sei que mais de 40 soldados foram mortos e várias dezenas ficaram feridos, além de uma dezena de civis mortos”, acrescentou Oleksiy Arestovych.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou que o país está agora sob lei marcial e aconselhou a população a “ficar em casa e não entrar em pânico”.

